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Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России

31.03.2019 21:04
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Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России

Сепаратист, который воевал на строне боевиков "ДНР" на Донбассе под командованием Игоря Стрелкова, умер на территории Российской Федерации.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о самоликвидации террориста "ДНР", который воевал на Донбассе в 2014-м, передает "Диалог.UA".



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, умерший, ДНР, ВСУ, Стрелков
 
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