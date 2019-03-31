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Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек
30 марта боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наши защитники были обстреляны три раза:
дважды – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь также три раза, обстреливая позиции ОС исключительно из тяжелого вооружения:
дважды – из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское;
из минометов калибра 120 мм – вблизи поселка Новолуганское.
Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 30 марта огнем два оккупанта были уничтожены, шестеро – ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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