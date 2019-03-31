Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери

31.03.2019 07:26

Боевики совершили уже две вооруженные провокации с начала текущих суток 30 марта. Как сказано в вечерней сводке Штаба ООС в Facebook, ВСУ нелетальная потеря, ранен один защитник Украины, передает "Диалог.UA".

Провокация террористов произошла в полосе ответственности группировки "Восток". Оккупанты РФ открыли огонь по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Песок.

Террористы получили "ответку" от защитников Украины, потери армии РФ уточняются. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - убедительно заявили украинские защитники.