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Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев
Для улучшения тактического положения своих позиций подразделения НВФ 30 марта около 10:30 пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады Объединенных сил, защищающих прифронтовую Авдеевку.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
По данным штаба, украинский военный Дмитрий Соколовский нес службу на взводном опорном пункте и заметил перемещение противника в полосе обеспечения, после чего открыл заградительный огонь по пехоте НВФ. В штабе добавили:
«Противник был вынужден отступить, прикрывая свой отход огнем из стрелкового оружия. Одна из пуль ранила нашего защитника. Дмитрию своевременно была предоставлена неотложная помощь, его доставили в военный госпиталь. Угроз для его жизни нет».
В тот же день, вечером ДРГ противника попыталась выйти во фланг подразделения бригады, защищающей Луганщину. В штабе ООС уточнили:
«Около 21:40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак, который находился на взводном опорном пункте. Доложив об этом командиру подразделения, сержант открыл огонь по НВФ, отсекая его от наших позиций».
ДРГ противника была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. При этом одна из мин разорвалась возле Чумака, в результате чего он получил осколочное ранение. В штабе ООС подчеркнули:
«За мужество и бдительность солдат Дмитрий Соколовский и сержант Эдуард Чумак будут представлены к награждению».
Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, награда, ДНР, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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