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Количество желающих пересекать линию разграничения уменьшается
За прошедшие сутки, 30 марта, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда в районе донбасской линии разграничения уменьшился по сравнению с предыдущим днем.
В общем вчера через КПВВ проследовало 24,8 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств, сообщает avdeevka.city.
Сутками же ранее через донбасские КПВВ проследовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Суточная сводка пересечения по каждому КПВВ выглядит за 30 марта следующим образом:
«Майорское» - 5615 человек и 860 транспортных средств;
«Марьинка» - 5550 человек и 1075 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 4480 человек и 910 транспортных средств;
«Гнутово» - 2405 человек и 675 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 6760 человек.
Также вчера в КПВВ «Станица Луганская» пограничники Лисичанского отряда обнаружили у гражданки Украины, которая двигалась в пешем порядке через линию соприкосновения на выход в сторону временно оккупированной территории Украины, партию косметических товаров на сумму 22 тыс. грн. Товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения.
Кроме того, вчера в КПВВ «Гнутово» прибыла женщина вместе с ребенком 2004 года рождения, которая следовала к временно оккупированной территории Украины пешком. Во время проверки документов украинка предъявила нотариальную доверенность родителей на вывоз девочки за границу. Однако в ходе проверки пограничники Донецкого отряда выяснили, что поручение было выдано незаконно, а именно - отец ребенка на момент выдачи доверенности находился на временно оккупированной территории Украины. О данном факте были проинформированы представители Нацполиции. Бабушка вместе с внучкой вынуждены были остаться на контролируемой территории Украины.
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
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