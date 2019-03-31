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"Мама родная, думала это Охлобыстин", - новое фото Чичериной на Донбассе лишило речи даже россиян
31.03.2019 13:30
Одиозная российская рокерша и горячая поклонница террористов Донбасса Юлия Чичерина снова шокировала общественность новым фото.
Кадры с Чичериной взорвали соцсети, в шоке даже россияне, передает "Диалог.UA".
Чичерина снова "блеснула" неадекватностью. Она в Сети поделилась своим новым фото из оккупированного Донбасса. По всей видимости, рокерша находится на базе "Востока" - флаг группировки "ДНР" висит на заднем фоне. Певица с уже привычным изможденным видом держит в руке огромный снаряд. "А не ходили бы вы, вороги, да на восток", - подписала свое фото Чичерина. Очевидно, что она в очередной раз угрожала Украине.
Теги: Донбасс, фото, снаряд, враг, певица, ДНР, террористы, соцсети
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