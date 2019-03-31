"Никакого крымского сценария, не имеете права", - эксперт Кремля разгромил мечты "Л/ДНР" на присоединение к РФ

31.03.2019 14:31

Москва не собирается присоединять к себе оккупированный Донбасс. Это ясно дал понять эксперт кремлевского "Института стратегических исследований" некий Олег Неменский.

Внимание на важное заявление московского эксперта обратил в Telegram известный украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.UA".

Неменский на пресс-конференции в Москве категорически отверг возможность того, что "Л/ДНР" может повторить судьбу аннексированного Крыма. Он заявил, что у Донбасса "нет на это права" из-за отсутствия автономии. "Россия не смогла повести себя так же в отношении Донбасса, как и в отношении Крыма… Да, мы преклоняемся перед его подвигом, мы очень сочувствуем... Ее (России - ред.) позиция, в данном случае, не предательская, она обусловлена вполне конкретными причинами, имеющими внешний правовой характер", - выдал пособник путинского режима. Важно отметить, что в Москве в последнее время подобные заявления звучат все чаще. Очевидно, что Кремль дал разрешение "топить" "республики". По мнению Голобуцкого, эти сигналы - свидетельство планов Кремля окончательно "слить" Донбасс, чтобы облегчить для себя санкционный режим. На это Москва пойдет, если победу на выборах одержит нужный ей кандидат. "Даже при желаемом для Кремля развития событий они не планируют брать на российский бюджет нагрузку в виде Донбасса. "Подвиґ донбасситов" - отдельно, бюджетное содержание - отдельно. Они действительно рассчитывают полностью переложить содержание миллионов "граждан Л/ДНР" на Украину", - пришел выводу политтехнолог. Он напомнил, что, помимо этого, Киев еще и оплачивает электро- и водоснабжение оккупированных территорий. Террористы выплаты с местного населения "сдирают" и кладут себе в карман. "Оккупирован Донбасс органично вживается в роль "белого слона"", - констатировал Голобуцкий.