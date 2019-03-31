Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»

31.03.2019 12:27

«Глава ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о признании «документов» «ЛНР», сообщают Донецкие новости.

Отмечается, что признаются «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР» и что «разрешительные документы приравниваются к соответствующим разрешительным документам ДНР».

Эта новость вызвала немедленную реакцию социальных сетей.

Макс Лихачев: «Князьки. Нолики строят из себя что-то»;

Виктория: «Фууух... Жить стало легче!!!»;

Людмила: «И таможню наверно отменили....»;

Андрей: «Браво. Наконец то. Я ждал этого 5 лет»;

Михаил: «Загранпаспорта для поездок в ЛНР выдавать будут?»;

Павел: «Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.....(с) Цицерон это знал еще за 60 лет до нашей эры»;

Владимир: «...я сплю пятый год и мне снится кошмар»;

Любовь: «А дипломы??? ДНР не признает выданные ЛНР?»;

Кирим: «Возможно, вскоре и таможню уберут, потихоньку все к этому идет, начали с объединения ж/д, теперь документы единые, хотя до этого даже разговоров о каком-то объединении не было, а сейчас гораздо теснее начали сотрудничать, договора подписывать, со временем может и до таможни дело дойдет»;

Александр: «Не уберут таможню. Дружба дружбой, а табачок – порознь».