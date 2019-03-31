Оккупанты РФ несут крупные потери: боевик "ЛНР" и наемник из Казахстана пополнили "бригаду 200"

31.03.2019 12:52

Очередной боевик, уничтоженный на Донбасс, ​пополнил "бригаду 200" - на мине подорвался Сопильняк Владислав по кличке "Сопилка" и наемник из Казахстана.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" констатировал, что российско-оккупационные войска вновь пополняют "бригаду 200", передает "Диалог.UA".

На своей странице в Facebook он рассказал, что на Донбассе были ликвидированы сразу два террориста. ""Бригада 200" 29.03.19 пополнилась очередным бойцом Сопильняк "Сопилка" Владислав, разрыв мины", - написал Штефан.

Так, установлено, что боевика ликвидировали 23 марта, но об этом стало известно лишь сейчас. Согласно данным сайта "Миротворец", Сопильняк Владислав Валерьевич родился 19 декабря 1970 года в городе Хрустальный Луганской области.