РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"

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Силы ООС ответили на каждый обстрел противника, который трижды применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.
За минувшие сутки, 30 марта, пророссийские боевики "ЛДНР" шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, враг дважды бил из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. Также оккупанты РФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Песок. Более того, террористы накрыли бойцов ООС из минометов калибра 82 мм и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и поселка Новолуганское. К несчастью, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Согласно данным разведки, 30 марта двое боевиков были уничтожены, шестеро — ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций Вооруженных сил Украины не зафиксировано.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
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