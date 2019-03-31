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Ситуация на КПВВ: У линии разграничения рекордно маленькие очереди — 75 машин
31.03.2019 08:29
КПВВ у линии разграничения сегодня, 31 марта, работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/20;
«Марьинка» - 0/20;
«Новотроицкое» - 10/5;
«Гнутово» - 10/10.
Теги: Донбасс, машины, линия разграничения, КПВВ, очереди
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