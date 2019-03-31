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Архив - Донецкая область

Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь

31.03.2019 16:39
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Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь

Сегодня, 31 марта, в Мариуполе на избирательных участках наблюдается высокая явка. За первые 4 часа проголосовало около 30% избирателей. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», на некоторых участках людям даже приходится выстоять небольшую очередь, чтобы получить бюллетень.
«Сумасшедшая явка! Такого в нашем городе давно не наблюдалось», – отметил председатель участка № 142273 территориального избирательного округа № 58 (Центральный район) Андрей Шейхадинов
Он добавил, что по данным на 12 часов на участке № 142273 проголосовало 800 человек из 1982 зарегистрированных (40,36%).
Примерно такие же данные были озвучены и на нескольких других избирательных участках 58-го округа. На 12:00 явка желающих проголосовать варьировалась от 20 до 30 %.
«Наш участок открылся вовремя, пока никаких проблем и нарушений не было. Зарегистрировано у нас 2039 избирателей, на 12:00 проголосовало 27 %», – сообщил председатель участка № 142278 Евгений Кумуржи.
Довольно активно в приморском городе голосуют переселенцы. «Конечно, эти люди у нас не значатся как переселенцы. Просто они зарегистрированы не здесь. У людей имеется решение суда о том, что они могут проголосовать на нашем участке, это нечто вроде открепления от одного места жительства на другое. На 12:00 на нашем участке проголосовало 8 переселенцев», – уточнила Валерия, член избирательной комиссии участка № 142278.
Согласно данным ЦИК, на президентских выборах в Мариуполе зарегистрировано 318 870 избирателей: 162 692 чел. – на участках территориального избирательного округа № 57 (Кальмиусский и Левобережный р-ны) и 156 178 на участках ТИО № 58 (Приморский и Центральный р-ны).



Теги: Донбасс, Мариуполь, выборы президента, избиратели, избирательный участок
 
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