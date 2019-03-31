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В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»

31.03.2019 08:11
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В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»

В «ДНР» придумали, как «вручить» президенту Украины Петру Порошенко «орден», который они сделали, пишут Донецкие новости.
«Наши кузницы отлили более мелкий орден, который будет передан Порошенко. А "книгу позора" собираются передать во время Минских переговоров», – отметила сторонник «ДНР» Ольга Жукова
Она сообщила, что после «тура» по Донецку орден будет выставлен на КПП у линии соприкосновения в Горловке.



Теги: Донбасс, орден, ДНР, Порошенко
 
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