В «ДНР» придумали, как «вручить» Петру Порошенко «орден»

31.03.2019 08:11

В «ДНР» придумали, как «вручить» президенту Украины Петру Порошенко «орден», который они сделали, пишут Донецкие новости.

«Наши кузницы отлили более мелкий орден, который будет передан Порошенко. А "книгу позора" собираются передать во время Минских переговоров», – отметила сторонник «ДНР» Ольга Жукова

Она сообщила, что после «тура» по Донецку орден будет выставлен на КПП у линии соприкосновения в Горловке.