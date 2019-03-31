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Архив - Донецкая область

В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения

31.03.2019 16:24
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В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения

В неподконтрольном украинской власти Донецке арестованы члены НВФ, которые контролировали перевозки через пункты пропуска. Об этом сообщил бывший «командир» группировки «ДНР» Евгений Тинянский в соцсети, пишет ДонПресс.
По его словам, нескольких членов НВФ «хлопнули» в Петровском районе города. Их обвиняют в «преступлениях» по очень серьезным статьям, в том числе — о «госизмене».
«Что они делали? А они способствовали проезду перевозчиков „на“ Украину и назад минуя официальные КПП „ДНР“. Машины ехали в объезд КПП и выезжали прямо на украинские пропускные пункты, где конечно все знали об этом. Вероятен сговор с „врагом“. При этом на пути маршрутов проезда деактивировались минные заграждения», — рассказал Тинянский.
Не известно, написал он, что таким образом вывозилось и ввозилось в «ДНР», однако предположил, что именно так в Донецке появляется «вражеская агитпродукция» и посоветовал не удивляться, что «взрывают наших офицеров».
«А кто-то ооочень не плохо с этого жил. Стоит заметить, что Петровский район находится в зоне ответственности Константина Кузьмина. Не берусь рассуждать о его виновности, это дело органов», — сообщил он.
По его сведениям, арестовывать Кузьмина запретил лично Пушилин, и Тинянский догадывается почему. Якобы существуют «общие интересы и некоторые заслуги».



Теги: Донецк, Донбасс, арест, перевозки, НВФ
 
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