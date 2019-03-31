«Власти ДНР» возят «Орден Иуды» по разным районам Донецка

31.03.2019 07:46

Так называемые «власти» ОРДО в течение сегодняшнего дня возят по разным районам неподконтрольного Украине Донецка так называемую «награду» для президента Петра Порошенко, пишет ДонПресс.

«Орден» возили в донецкий микрорайон Боссе, поселок, Октябрьский Куйбышевского района, дворец культуры в Куйбышевском. При этом завершающей точкой маршрута передвижной «награды» стал парк «Победы» в Калининском районе Донецка.