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Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов
Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции подразделения Объединенных сил на Донбассе в день выборов президента.
За минувшие сутки, 31 марта, боевики незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" нарушили режим тишины на Донбассе, передает "Диалог.UA". Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
Зафиксировано, что террористы "ДНР" устроили провокацию в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”.
Оккупанты РФ обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское.
"Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел”, - отметили в штабе ООС. Также с начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ зафиксировано не было.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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