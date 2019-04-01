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Архив - Донецкая область

Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов

01.04.2019 11:10
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Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции подразделения Объединенных сил на Донбассе в день выборов президента.

За минувшие сутки, 31 марта, боевики незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" нарушили режим тишины на Донбассе, передает "Диалог.UA".  Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Зафиксировано, что террористы "ДНР" устроили провокацию в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”. 

Оккупанты РФ обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел”, - отметили в штабе ООС. Также с начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ зафиксировано не было.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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