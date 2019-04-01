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Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая

01.04.2019 18:30
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Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о выплате единоразовой помощи ветеранам ВОВ, проживающим на временно неподконтрольной территории Донецкой области. «Документ» был опубликован сегодня на официальном сайте «главы».

Денис Пушилин распорядился оказать денежную помощь ветеранам по случаю Дня победы и «в целях выражения благодарности», «увековечения памяти погибших, а также сохранения традиций».

Выплаты получат участники боевых действий и инвалиды ВОВ, Советско-японской войны, лица, награжденные медалями «За оборону Ленинграда» или «За оборону Севастополя», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших в годы ВОВ военнослужащих, узники концлагерей и мест принудительного содержания, дети партизан, а также жены и мужья умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами.

Сумма помощи колеблется в пределах 1600 — 15 000 рублей, в зависимости от категории получателей. Рассчитывать на нее могут ветераны, постоянно проживающие на неподконтрольной территории. Выплаты будут производится с 15 апреля по 30 сентября.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, деньги, помощь, ДНР, Пушилин
 
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