Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка

01.04.2019 21:30

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.

Представитель ОРДО отметил, что обстрелами повреждены: в поселке Гольмовский — детская площадка на улице Загородная и два гаража; в поселке Доломитное — четыре домостроения на улице Железнодорожная; в поселке Зайцево — дом на улице Рыбалко.

Источник: https://donpress.com