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Архив - Донецкая область

На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский

01.04.2019 21:48
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На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский

В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» работает только с украинской стороны. С начала года это КПВВ никто со стороны неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) не пересекал.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «УНН».

По его словам, пропуск людей и автомобилей через КПВВ происходит только со стороны подконтрорльной Украине. «КПВВ "Золотое" функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона (со стороны НКТ – ред.) никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны, я видел, что КПВВ полностью готово к запуску и вопрос только в той стороне», – сказал Лисянский.

Он отметил, до сих пор с начала года ни один человек с неподконтрольной украинским властям территории Луганщины не пересекал линию разграничения через КПВВ «Золотое».

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, КПВВ
 
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