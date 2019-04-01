С 1 апреля военнослужащим ВСУ на передовой и в акватории Азовского моря обеспечено повышение доплаты на 2 тыс. гривен по приказу Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны, передают Українські Новини.

"В апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие Вооруженных Сил Украины за выполнение ими в марте 2019 задач в составе подразделений, участвующих в операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 1 марта текущего года также увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения - на 2000 грн, на второй - на 1000 грн, кроме того, установлена ​​выплата вознаграждения военнослужащим ВМС ВС Украины по время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 000 грн в месяц пропорционально дням такого участия.

Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии - от 15 557 грн.

Как сообщалиось ранее, Полторак подписал приказ о повышении доплат бойцам на передовой и в Азовском море.

Тем временем, расходы на выплату зарплат военным увеличили на 41% в 2019.