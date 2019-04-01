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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь

01.04.2019 10:49
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Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь

По данным Госпогранслужбы, в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 15/20;

КПВв «Марьинка» — 0/30;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/40;

КПВВ «Гнутово» — 0/10.

В общем вчера через КПВВ последовало 15,7 тысячи человек и 2,5 тысячи транспортных средств:

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

«Майорское» — 3655 человек и 630 транспортных средств;

«Марьинка» — 3600 человек и 845 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 2930 человек и 660 транспортных средств;

«Гнутово» — 1330 человек и 370 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 4210 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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