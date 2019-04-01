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В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины
01.04.2019 13:30
В оккупированной Россией Донецкой области прокомментировали предварительные результаты выборов президента Украины и результат лидера гонки Владимира Зеленского, сообщает Главред.
Представитель так называемой милиции боевиков "ДНР" Эдуард Басурин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что в случае победы Зеленского на выборах президента Украины не стоит надеяться на диалог.
"Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой Квартал 95 выезжал в зону АТО, давал концерты", - сказал он.
Басурин также считает, что не будет и прорыва в переговорном процессе по Донбассу в Минске.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, президентские выборы
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