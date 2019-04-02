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Армия РФ не досчиталась 8 боевиков, получив сокрушительный ответ ВСУ на десятки преступных обстрелов
Незаконные вооруженные бандформирования не прекращают пытаться разжечь конфликт на Донбассе при помощи провокационных ударов по ВСУ. За прошедшие сутки, 1 апреля, боевики "Л/ДНР" 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что российско-оккупационные войска обстреляли пять раз украинских военных в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”. Так, террористы били из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов около города Авдеевка и Песок. Также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь в районе населенного пункта Новотроицкое и села Лебединское. К несчастью, атаки оккупантов РФ привели к тому, что трое военных получили ранения. “На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив шестерых оккупантов", - пишут в штабе ООС. Кроме того, защитники Украины огнем уничтожили боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
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