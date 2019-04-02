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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты

02.04.2019 20:18
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Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 марта БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 БМП-1, 1 БРДМ-2 и 1 подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») возле н. п. Петровское (21 км к югу от Донецка); а также 2 БМП-1 недалеко от н. п. Белая Каменка (51 км к югу от Донецка)».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, боевики, бронетехника, БМП
 
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