Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе

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Организаторы открывают новые секреты программы международного фестиваля современного искусства StartUp GogolFest, который приедет в Мариуполь во второй раз.
Уже с 26 апреля мариупольцев захватит атмосфера творческого настроения. В течение шести суток в приморском городе пройдут театральные представления, дневные и ночные музыкальные выступления, художественные выставки и перформансы, пишет mrpl.city.
Откроет фестиваль 26 апреля Сергей Бабкин и Yuko.
28 апреля на фестивальной сцене выступит британская группа "Monarchy" и украинские "LatexFauna" и "Вагоновожатые".
29 апреля слушателей приятно удивит датская группа "Blue Foundation" и победительница Евровидения Jamala.
Выступление резонансной Alyona Alyona планируется 30 апреля.
Закроет фестиваль 1 мая уже полюбившаяся мариупольцам Dakh Daughters – в этом году их выступление станет мощным финальным аккордом фестиваля.
Все события GogolFest пройдут на девяти локациях: ДК «Молодежный», Платформа «ТЮ» и ДК «Украинский дом» (театральная программа), Городской сад (главная музыкальная сцена), коворкинг «Халабуда» и креативное пространство «Башня» (образовательная программа), Азовский судоремонтный завод (спецпроект от Влада Троицкого), Кукольный театр (детская программа), яхт-клуб «Азовсталь» (ночная музыкальная программа).
В этом году в программу GogolFest, кроме музыкальной, войдут театральная, визуальная, образовательная, перформативная и детская программы.
Музыкальная программа фестиваля запланирована на двух локациях: главной музыкальной сценой станет Городской сад, ночная музыкальная программа ожидает мариупольцев в яхт-клубе «Азовсталь».
Театральная программа покажет представления украинских независимых театров, а также международную программу из Литвы, Швейцарии и Германии.
Одним из главных событий фестиваля станет спецпроект от Влада Троицкого. Участниками постановки станут музыкальная формация NOVA OPERA, социальный рейв-бэнд ЦеШо, актеры центра современного искусства имени Куинджи, "ДАХ" и "Театромании", а также работники АСРЗ. Мероприятие пройдет 27 апреля на корабельном доке СРЗ.
Визуальную программу на фестивале StartUp GogolFest представят художники Школы Современного Искусства Виктории Бурлаки. Это будут как инсталляции внутри локаций фестиваля, так и в городе в виде муралов и пространственных инсталляций.
Образовательную программу «Гимназия» поделят на дневную и ночную. Направлениями дневной программы станут культура, урбанистика, технологии, инновации, образование для педагогов, искусство. Направления ночной программы – киноклуб, литкружок, драмкружок и дискотека.
Кроме того, в этом году в рамках проекта «GOGOLFEST INOCULATION» также откроется художественная резиденция в центре современного искусства «Отель Континенталь» в ДК «Молодежный», которая покажет на своей сцене театральную и визуальную программы. Это, по словам организаторов, первая резиденция в городе для открытого диалога украинских и иностранных артистов с местными художниками.
Детская программа - это интерактивные спектакли и образовательные мероприятия для детей в возрасте от 1 до 16 лет.
Спонсорами фестиваля в этом году являются Мариупольский городской совет, Фонд развития Мариуполя, Гете, Австрийский культурный форум, Польский институт, Посольства Дании, Швеции и Швейцарии.
Теги: Донбасс, концерт, Мариуполь, театр, море, фестиваль
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