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На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР

02.04.2019 22:10
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На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР

Сегодня, 2 апреля, на Донбассе погибла украинская военнослужащая, доброволица Яна Червона. Она воевала в батальоне Донбасс. О гибели известной доброволицы ООС рассказали в Facebook ветеран АТО Игорь Лапина, а также общественный деятель Дмитрий Корчинский, передает "Диалог.UA".
Сегодня, 2 апреля, Украина потеряла на Донбассе 2 защитников. Одна из погибших - известная боец "Донбасса" Яна Червона. "На передовой погибла наша сестричка Яна Червона "Ведьма"" - сообщил он. Корчинский, со своей стороны, отметил, что убили ее оккупанты, ударив из ПТУР по позиции ВСУ. Он также уточнил, что военнослужащая поддерживала на выборах президента Порошенко
Тяжелую новость обсуждают в Сети. Украинцы проклинают оккупанта. Они также возмущены, что лидер президентской гонки Владимир Зеленский в этой ситуации предлагает ВСУ "просто перестать стрелять" на Донбассе.



Теги: Донбасс, погибла, боец, ООС
 
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