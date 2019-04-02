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Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов
За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что сепаратисты (в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток) обстреляли пять раз украинских военных.
"Дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское" - отметили в штабе ООС.
Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и хутор Вильный.
"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток" - подытожили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, двое противников уничтожены и шестеро получили ранения. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты НВФ.
Теги: Донбасс, обстрелы, НВФ, ООС
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