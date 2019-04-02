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В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского

02.04.2019 12:48
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В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского

Украинские военнослужащие, несущие службу в зоне проведения ООС, в большинстве поддержали кандидатуру украинского комика Владимира Зеленского на президентских выборов из-за того, что не получили от действующего руководства страны ответов на многие насущные вопросы, связанные с коррупцией и войной. Об этом сказал экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, пишет ДонПресс.
Он отметил:
«Украинцы так и не услышали ответы на ключевые вопросы: кто ответит за преступления на Майдане, когда наступит ответственность за коррупционные сделки в „Укроборонпроме“, кто понесет ответственность за Иловайский котел?».
Селезнев выразил мнение, что именно это повлияло на выбор бойцов ВСУ:
«И потому, что высшее военно-политическое руководство не дало ответов на эти вопросы общества, украинский народ, в том числе и те, кто с оружием в руках защищают нашу страну, соответствующим образом отреагировали».



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, поддержка, ВСУ
 
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