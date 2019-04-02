Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»

02.04.2019 16:52

В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как стало известно, он будет экспонироваться там на постоянной основе здесь, пишет ДонПресс.

Его установили на временный фундамент возле дороги, ведущей из неподконтрольного Донецка на подконтрольную Украине территорию. В будущем для «награды» возведут специальный постамент.