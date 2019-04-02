Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»

02.04.2019 16:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»

В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как стало известно, он будет экспонироваться там на постоянной основе здесь, пишет ДонПресс.
Его установили на временный фундамент возле дороги, ведущей из неподконтрольного Донецка на подконтрольную Украине территорию. В будущем для «награды» возведут специальный постамент.



Теги: Донбасс, орден, Еленовка, Порошенко, КПВВ, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх