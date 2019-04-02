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Архив - Донецкая область

Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО

02.04.2019 16:09
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Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО

На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ 29 и 30 марта въехало 29 автомобилей, 8 грузовиков и один автобус и выехало 15 автомобилей и 6 грузовиков. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ за 31 марта.
Наблюдатели миссии отмечают, что 29 марта в пункте пропуска на границе возле населенного пункта Успенка за 30 минут из Украины выехали 7 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками и 4 — с российскими, а также 1 с табличками «ДНР») и 4 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (1 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими, а также 2 с табличками «ДНР»).
Кроме того, члены миссии отметили, что 29 марта в Украину въехал 1 автобус с российскими номерными знаками, 23 автомобиля (2 — с украинскими номерными знаками, 11 — с российскими, 1 — с грузинскими, а также 9 с табличками «ДНР») и 7 грузовиков с крытыми грузовыми отсеками (3 с украинскими номерными знаками, 2 — с белорусскими и 2 с табличками «ДНР»).
В то же время 30 марта в пункте пропуска возле неподконтрольного Украине населенного пункта Новоазовска, в течение 30 минут члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 8 автомобилей (1 с украинскими номерными знаками, 5 — с российскими, а также 2 с табличками «ДНР») и 2 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками).
Также, члены миссии увидели, что в Украину въехали 6 автомобилей (3 с украинскими номерными знаками и 3 — с российскими), а также 1 грузовик с крытым грузовым отсеком (с табличками «ДНР»).



Теги: Донбасс, движение, Российская Федерация, транспорт, ОРДЛО
 
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