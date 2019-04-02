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Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил свое мнение по поводу низкой явки жителей ОРДЛО на первый тур президентских выборов. Об этом он заявил в одного из телеканалов, пишет Трибун.
По словам Туки, ранее он прогнозировал невысокую явку граждан, проживающих на оккупированных территориях. Чиновник считает, что в ОРДЛО проживает не так уж и много людей, занимающих активную гражданскую позицию и желающих пересекать линию разграничения для голосования.
"Большая часть переселенцев фактически проживают на оккупированных территориях, несмотря на то, что имеют статус внутренне перемещенных лиц. Ради того, чтобы проголосовать, нужно пересекать линию разграничения, есть большая часть людей, которая не хочет этого делать и считает это нецелесообразным", – заявил Тука.
При этом замминистра раскритиковал обвинения в использовании голосов жителей оккупированных территорий для фальсификаций. Чиновник подчеркнул, что количество проголосовавших из ОРДЛО существенно не повлияло на общие результаты по всей Украине.
"Были такие упреки, мол, власть специально приняла решение упрощения режима для переселенцев, чтобы их использовать для фальсификаций. Это полный идиотизм и бред, потому что в среднем линию разграничения в сутки в обе стороны пересекают 30 тысяч лиц. Если в день выборов даже немного увеличится, 40 тысяч, это капля в море, которая никаким образом не повлияет на результаты общенациональных выборов. Поэтому такие манипуляции, с моей точки зрения, это дискриминация в целом наших граждан переселенцев, которым в очередной раз пытаются прилепить какое-то клеймо, что они фальсификаторы выборов", – рассказал Тука.
Теги: Донбасс, голосование, КПВВ, ОРДЛО
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