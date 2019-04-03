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«Боевики озверели»: много погибших в ООС, ВСУ мощно отомстили
Российские оккупационные войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применились запрещенные Минскими договоренностями Вооружение
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.
«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки» Восток «было совершено восемь обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Верхнеторецкое, три раза — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле села Широкино; дважды — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка, с автоматических станковых гранатометов — в районе населенного пункта Гнутово, с гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — у села Водяное «, — говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки
«Север» враг открывал огонь семь раз: трижды — из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новозвановка; трижды — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов — в районе города Попасная; из минометов калибра 120 мм — вблизи села Екатериновка.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
После тяжелых боев поле было буквально усеяно телами. По данным разведки, 2 апреля огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь — ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, ООС
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