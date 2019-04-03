Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин

03.04.2019 16:10

На неподконтрольной Украине части Донбасса во время учений подразделений НВФ сгорели пять единиц техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, с начала апреля 2019 года в рядах НВФ возросло число внезапных проверок подразделений «ЛДНР» кадровыми российскими генералами и старшими офицерами.

При этом от командиров подразделений требуется в срочном порядке устранять выявленные недостатки. В ГУР МОУ отметили:

«Для тренировки пожарной команды в одном из мотострелковых подразделений российских оккупационных войск, по указанию проверяющего, для имитации пожара было разожжен костер. В результате неумелых действий пожарных и недостаточного количества средств пожаротушения, огонь перекинулся на площадку хранения техники, в результате чего сгорело и повреждено до пяти единиц боевых машин».

Источник: https://donpress.com