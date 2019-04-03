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Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин
На неподконтрольной Украине части Донбасса во время учений подразделений НВФ сгорели пять единиц техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По данным украинской разведки, с начала апреля 2019 года в рядах НВФ возросло число внезапных проверок подразделений «ЛДНР» кадровыми российскими генералами и старшими офицерами.
При этом от командиров подразделений требуется в срочном порядке устранять выявленные недостатки. В ГУР МОУ отметили:
«Для тренировки пожарной команды в одном из мотострелковых подразделений российских оккупационных войск, по указанию проверяющего, для имитации пожара было разожжен костер. В результате неумелых действий пожарных и недостаточного количества средств пожаротушения, огонь перекинулся на площадку хранения техники, в результате чего сгорело и повреждено до пяти единиц боевых машин».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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