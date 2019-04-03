ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»

03.04.2019 13:40

Энергетики частично отключили от электроснабжения коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое снабжает водой всю Донецкую область, сообщает отдел по коммуникациям ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», передает ИА «Вчасно».

Отмечается, что электроснабжение было ограничено по причине того, что у КП «Вода Донбасса» окончился 90-дневный договор с ГП «Укринтерэнерго», а договор с новым поставщиком не был заключен.

По заявке ГП «Укринтэрэнерго» уже отключены от электроэнергии часть объектов КП «Вода Донбасса», среди них:

— насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, поселок Белокузьминовка;

— подстанция 110 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, поселок Клебан Бык;

— насосная 1-го подъёма, город Мариуполь.