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Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
Один из первых лидеров террористов Донбасса в Донецкой области Александр Ходаковский на свой странице в запрещенной в Украине социальной сети заявил, что результаты голосования на президентских выборах в первом туре в Украине кардинально изменили планы Российской Федерации относительно оккупированного Донбасса.
Как пишет replyua.net со ссылкой на обнародованное Ходаковским сообщение, террорист поведал, что Кремль был всего в одном шаге от того, чтобы принять радикальное решение относительно выдачи паспортов жителям оккупированной части Востока украинского государства. Если бы победил Петр Порошенко, Москва тут же выполнила такое решение, и начала бы выдавать российское гражданство всем желающим.
Но, после того, как победу в первом туре получил Зеленский, в Кремле резко остановились, и решили подождать итогов второго тура. И если победит таки Зеленский, то у Путина попытаются с ним договориться по «ЛДНР». В это же время террорист добавил: «Весь предел нашего влияния: выдадим паспорта РФ в ОРДЛО – не выдадим в «ЛДНР» паспорта. Поменялись расклады, и про документ примолкли. Но если бы побеждал Порошенко – их бы уже выдавали».
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, выборы президента
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