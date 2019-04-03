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Архив - Донецкая область

КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции

03.04.2019 10:20
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КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции

КПВВ "Гнутово", расположенный на линии разграничения в Донецкой области, с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию.  Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, информирует СТРАНА.ua.
"Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего Объединенными силами с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ «Гнутово»", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро - и водоснабжения и водоотвода.
Сообщается, что пока в КПВВ "Гнутово", расположенном в пределах гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь", смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.
Как отметили в пресс-службе, благодаря обустройству КПВВ "Гнутово" будут созданы комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличена его пропускная способность.



Теги: Донбасс, реконструкция, Гнутово, КПВВ
 
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