«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке

03.04.2019 17:58

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко.

Так, пользователи отметили, что «Амстор» полностью закрыли «на замок»:

«Амстор на Шевченко- все»

В комментариях пользователи отмечают, что закрытие популярного ранее супермаркета говорит о низкой покупательской способности местного населения:

«Налицо высокая покупательная способность населения и экономическое процветание»

«Отмучился».

Источник: https://donpress.com