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По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Докучаевска сообщают о закрытии трассы в сторону Донецка. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
По их данным, о закрытии трассы никто не предупреждал. И лишь сегодня, 3 апреля, утром желающие выехать в Донецк не смогли этого сделать. На местном автовокзале сообщают, что трасс будет закрыта до 12:00.
«Закрыта трасса на Донецк. На вокзале сказали, приблизительно до 12 часов. А причину не сказали», — говорится в одном из местных пабликов.
Также есть информация, что закрытие продлится до 17:00.
«А мне вчера сказали — на два дня, а сегодня на автостанции сказали, может быть до 17.00», — сообщил местный житель.
«На блокпосту сказали что на сутки город закрыт. Причину не говорят», — также отмечают в обсуждениях.
В Докучаевске предполагают, что таким образом местные «власти» пытаются провести «проверку» населения.
«Не наводите панику — плановая проверка населения», — пишет один из пользователей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, трасса, дорога, ДНР
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