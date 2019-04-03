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Архив - Донецкая область

В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского

03.04.2019 20:00
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В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского

Террористы самопровозглашенной «ДНР» странным образом прокомментировали предварительные результаты выборов в Украине.

Как передает replyua.net, так называемый «заместитель начальника народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что на востоке Украины начнутся военные действия, если президент Украины не приступит к переговорам. Более того, он также заявил, что диалога с Владимиром Зеленским не будет.

Такое заявление Басурина привлекло внимание блогера Necro Mancer. «Басурин: да, я шизофреник», — так прокомментировал блогер странное заявление «заместителя начальника народной милиции «ДНР». Кроме того, свою публикацию Necro Mancer сопроводил двумя скринами — Басурин комментирует предварительные итоги голосования. В первом случае он заявляет, что с Зеленским диалога не будет, во втором — без диалога будет война.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, ДНР
 
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