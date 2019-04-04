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Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)
На границе с Беларусью украинскими пограничниками был задержан мужчина, который, предположительно был членом НВФ «Восток» и отвечал за разработку тактики ведения боевых действий. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Сообщается, что ночью на территорию Украины за совершение административного правонарушения на территории Беларуси правоохранители сопредельного государства выслали гражданина Украины. При этом ему запретили въезд в Беларусь сроком на 10 лет.
«Однако в ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий оперативники Госпогранслужбы выяснили, что в 2014 году этот гражданин прибыл в г. Донецк, пересекая границу с РФ и вступил в ряды НВФ «, — говорится в сообщении.
Согласно баз данных сайта Миротворец, он был заместителем командира НВФ «Восток», возглавляемым Александром Ходаковским, и сотрудником т. н. «МГБ ДНР» по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции «ДНР», обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.
Позже, поняв бесперспективность своего пребывания в НЗФ он выехал в Республику Беларусь через территорию России.
В Беларуси, пытаясь устроиться на работу мужчина разместил объявление в интернете, где указал на свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона «Восток» по особо важным делам.
«Правоохранители соседнего государства не оценили боевые заслуги мужчины и выслали его за пределы своей страны», — информировали в ГПСУ.
По данному факту Госпогранслужбой направлено информирование в соответствующий правоохранительный орган о наличии в действиях мужчины признаков уголовного преступления.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, депортация, ДНР
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