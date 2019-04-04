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Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Докучаевске устроили тотальные проверки населения. Город закрыт. К людям врываются в квартиры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Докучаевске боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку. Город закрыт на въезд и выезд. Вооруженные боевики врываются в жилища мирных жителей. Там, где дверь не открывают, например, хозяева на работе, квартира просто вскрывается. Жители города говорят, что на проверки «заехали иногородние».
Жители временно оккупированного города возмущены и напуганы. В довершение к обыскам и бесчинствам боевиков в городе пропала вода. Вот как жители города в соцсетях описывают происходящее:
«Доброе утро! Кто что знает, почему закрыта трасса на Донецк? На вокзале сказали, приблизительно до 12 часов. А причину не сказали»,
«А мне вчера сказали на два дня, а сегодня на автостанции сказали, может быть до 17.00»,
«Анна, какое ДРГ? Не наводите панику — плановая проверка населения»,
«Артем, так это ж иногородние, «не проплаченные» заехали — может и потрясут»,
«На блокпосту сказали что на сутки город закрыт. Причину не говорят»,
«Светлана, дальше будем выживать. Худо-бедно, но как то будем. С трассой, думается, временное неудобство. С водой – сложнее»,
«Воду дайте. Хоть с Майки!»
«Валентина, может вам и повезло, что пришли воспитанные, к некоторым зашли настоящие хамы, которым абсолютно все равно было на плачущего маленького ребенка. Они стояли на своем и не давали девушке закрыть дверь, чтоб успокоить своего ребенка»,
«Так почему они двери квартир вскрывают?»,
«На Ватутина 5 третий подьезд третий этаж, вскрыли квартиру».
«Докуч. по квартирам ходят уйобки в камуфляже с белыми повязками на рукавах. будьте осторожны»,
«Что хотят? что-нить спрашивают? проверяют?»,
«Не знаю что хотят. одно животное с папкой с ним трое с автоматами. трасса в докуч перекрыта»,
«Пишут, город перекрыли, люди на работу не доехали. Шукають когось?»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, боевики, проверки
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