Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка

04.04.2019 07:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка

Даже ярые поклонники "русского мира" спустя 5 лет оккупации мечтают о возвращении под контроль Киева.

О настроениях в оккупированном Донецке рассказал в Twitter пользователь под ником Alex Afonin, передает "Диалог.UA".

Alex Afonin рассказал о разговоре со старыми товарищами из города Донецка, который вот уже 5 лет находится под оккупацией гибридной армией РФ. Созданная Кремлем "ДНР" пришлась им не по душе.

"Достала эта банановая "республика", как колония. Ни жизни, ни прав", - пожаловались Alex Afonin дончане. В Россию они ехать не хотят, так как там, с их же слов, к жителям Донбасса "относятся как к скоту".

"С удовольствием бы выехали в Украину, хотя бы в Славянск", - мечтают "ДНРовцы". Однако ехать они боятся, так как в 2014-м поддержали вторжение РФ и находятся в "черном списке" врагов Украины на "Миротворце".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, сепаратисты, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх