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"Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
Даже ярые поклонники "русского мира" спустя 5 лет оккупации мечтают о возвращении под контроль Киева.
О настроениях в оккупированном Донецке рассказал в Twitter пользователь под ником Alex Afonin, передает "Диалог.UA".
Alex Afonin рассказал о разговоре со старыми товарищами из города Донецка, который вот уже 5 лет находится под оккупацией гибридной армией РФ. Созданная Кремлем "ДНР" пришлась им не по душе.
"Достала эта банановая "республика", как колония. Ни жизни, ни прав", - пожаловались Alex Afonin дончане. В Россию они ехать не хотят, так как там, с их же слов, к жителям Донбасса "относятся как к скоту".
"С удовольствием бы выехали в Украину, хотя бы в Славянск", - мечтают "ДНРовцы". Однако ехать они боятся, так как в 2014-м поддержали вторжение РФ и находятся в "черном списке" врагов Украины на "Миротворце".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, сепаратисты, ДНР, ЛНР
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- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
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