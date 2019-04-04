"Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка

04.04.2019 07:51

Даже ярые поклонники "русского мира" спустя 5 лет оккупации мечтают о возвращении под контроль Киева.

О настроениях в оккупированном Донецке рассказал в Twitter пользователь под ником Alex Afonin, передает "Диалог.UA".



Alex Afonin рассказал о разговоре со старыми товарищами из города Донецка, который вот уже 5 лет находится под оккупацией гибридной армией РФ. Созданная Кремлем "ДНР" пришлась им не по душе.



"Достала эта банановая "республика", как колония. Ни жизни, ни прав", - пожаловались Alex Afonin дончане. В Россию они ехать не хотят, так как там, с их же слов, к жителям Донбасса "относятся как к скоту".



"С удовольствием бы выехали в Украину, хотя бы в Славянск", - мечтают "ДНРовцы". Однако ехать они боятся, так как в 2014-м поддержали вторжение РФ и находятся в "черном списке" врагов Украины на "Миротворце".



Источник: www.dialog.ua