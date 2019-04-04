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Архив - Донецкая область

На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»

04.04.2019 12:02
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На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»

С целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в Донецкой области продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook, пишут Вести.

В КПВВ "Гнутово", который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь", уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего ОС с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Гнутово". Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.

"Проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность", - сообщили в штабе ООС. В штабе также посоветовали гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пункт пропуска, Гнутово, КПВВ
 
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