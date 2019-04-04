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Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ
Россия фактически свернула идею раздачи паспортов РФ населению на оккупированной части Донбасса из-за неожиданных результатов первого тура выборов президента Украины.
Об этом у себя в Telegram-канале написал бывший главарь боевиков ДНР Александр Ходаковский, передает Апостроф.
Он, в частности, посетовал на то, что Россия фактически самоустранилась от попыток влияния на результаты выборов в Украине.
"Весь предел нашего влияния - дадим паспорта в ЛДНР - не дадим паспорта в ЛДНР. Расклады поменялись - про паспорта примолкли. Побеждал бы Порошенко - выдали бы, побеждает Зеленский - подождем пока, - вдруг удастся договориться?" - написал он.
Кроме того, он заявил, что главный мотив раздачи паспортов жителям оккупированных территорий - попытка надавить на украинское правительство.
"Задумывается это не из любви к людям, не как выстраданная полумера - а как очередной приемчик влияния на случай определенного сценария ... Уже и бланки изготовили, и нашим министрам внутренних дел поставили задачу подготовить базы данных, и даже на федеральных СМИ устами неофициальных лиц тему подсветили - но не объявили официально, и как бы оставили место для маневра", - уточнил Ходаковский.
По его словам, на данный момент проект заморожен и распоряжений из Москвы относительно его реализации или сворачивания не поступало.
"Никто не понимает, что делать дальше", - отметил бывший боевик.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР
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