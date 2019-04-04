Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта

04.04.2019 11:00

Во временно неподконтрольном Украине Докучаевске открыли трассу, ведущую на Донецк, которая была закрыта вчера весь день. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, трасса была открыта вчера вечером, 3 апреля, незадолго до начала комендантского часа.

«Вчера в 21.00 открыли», — пишут пользователи.

Ранее на местном автовокзале обещали открыть трассу к 17:00. Причина закрытия так и осталась неизвестной.

Источник: https://donpress.com