Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам

04.04.2019 10:48

В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, пишет УНИАН.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.

Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

Источник: https://from-ua.com