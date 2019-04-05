Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально

05.04.2019 13:31

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области по сравнению с предыдущими днями резко возросли очереди.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении собралось 120 автомобилей и около 130 человек пешей очереди:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 130 автомобилей, 25 — автобусов и микроавтобусов, до 120 человек пешей очереди»

В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня большая основная очередь, при этом льготная в два раза меньше:

«Каргил — общая на начале моста»

«Каргил — общая до моста, льгота в половину меньше.

Пропускают нормально»

В Еленовке на Мариупольском направлении сегодня достаточно большие очереди и медленный пропуск транспортных средств. По словам очевидцев, транспорт продолжает прибывать:

«Конец очереди на повороте, пока движения нет»

«Движение минимальное. Стоим с 6 утра в обычной очереди. Продвинулись на 5 машин»

«Еленовка, машин много. До поворота»

«Новотроицк на Донецк 8 льгота, 15 общей.

Еленовка, на повороте. В Украину и прибывает»

«Еленовка, за 4 часа на 30 машин в Украину продвинулись».

Подконтрольное Украине КПВВ «Гнутове» закрыто на реконструкцию, работы продолжатся до 7 апреля.