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Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска в Донецкой области по сравнению с предыдущими днями резко возросли очереди.
Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.
Так, на Бахмутском направлении собралось 120 автомобилей и около 130 человек пешей очереди:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 130 автомобилей, 25 — автобусов и микроавтобусов, до 120 человек пешей очереди»
В то же время, на Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня большая основная очередь, при этом льготная в два раза меньше:
«Каргил — общая на начале моста»
«Каргил — общая до моста, льгота в половину меньше.
Пропускают нормально»
В Еленовке на Мариупольском направлении сегодня достаточно большие очереди и медленный пропуск транспортных средств. По словам очевидцев, транспорт продолжает прибывать:
«Конец очереди на повороте, пока движения нет»
«Движение минимальное. Стоим с 6 утра в обычной очереди. Продвинулись на 5 машин»
«Еленовка, машин много. До поворота»
«Новотроицк на Донецк 8 льгота, 15 общей.
Еленовка, на повороте. В Украину и прибывает»
«Еленовка, за 4 часа на 30 машин в Украину продвинулись».
Подконтрольное Украине КПВВ «Гнутове» закрыто на реконструкцию, работы продолжатся до 7 апреля.
Теги: Донбасс, Донецкая область, реконструкция, транспорт, пункты пропуска, соцсети, Гнутово, КПВВ, очереди
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