Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа

05.04.2019 13:48

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области используют танки неустановленного типа, а также РСЗО.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения по состоянию на 31 марта было обнаружено наличие следующего вооружения: 12 танков (неустановленного типа) на полигоне рядом с н. п. Шимшиновка (27 км к юго‑западу от Луганска); и 28 танков (неустановленного типа) на полигоне у н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)

Место размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области 3 апреля СММ отметила, что 7 реактивных систем залпового огня (БМ‑21 «Град», 122 мм) по-прежнему отсутствовали».