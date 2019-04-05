Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы

05.04.2019 14:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В «Леер‑3»), который перевозили на военном грузовике («КамАЗ‑5350») в районе н. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено)».