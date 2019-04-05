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Держат фронт под снайперским огнем: яркое фото украинских бойцов под Желобком
Под селом Желобок Луганской области весь март несмотря на объявленное перемирие продолжались активные боевые действия.
Об этом рассказал фотограф Анатолий Степанов у себя на странице в Facebook, опубликовав фотографии позиций ОС и защитников Украины с передовой, передает apostrophe.ua.
По его словам, по украинским военным били не только запрещенным Минскими соглашениями тяжелым вооружением, но также работали и снайперы боевиков.
"Война продолжается. Под Желобком натянуты струны окопов. Где влажная глина налипает гирями на ногах, где липкая грязь, кажется, везде. Где жутко поднять голову над бруствером, чтобы наблюдать за противником потому охотится снайпер. Где регулярно прилетает из тяжелого. Здесь воины из 10-й Горно-Штурмовой стойко держат фронт", - подписал работы фотограф.
Теги: Донбасс, Луганская область, фото, перемирие, снайпер, боевики, ВСУ, обстрелы, соцсети, Минские соглашения
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